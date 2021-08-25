Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? Korona aşısı ücretli mi? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Aşı hakkı elde eden vatandaşların sayısının çoğalmasıyla aşı randevularında yoğunluk yaşanmakta. İkinci ve üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşların da sıklıkla araştırdığı konular arasında "Kovid-19 (covid) aşısı ücreti alınıyor mu? Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?" sorusu yer aldı. Koronavirüs aşısı nerelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi? sorusunun yanıtı koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÖZEL HASTANELERDE COVID AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Koronavirüs aşıları birçok yaş ve meslek grubuna açıldı. Son olarak 16 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar kendilerine en yakın hastane ve aile hekimlerinde aşı olabiliyorlar. Bu gelişmenin ardından çevresinde özel hastane bulunan vatandaşlar koronavirüs aşılarının özel hastanelerde ücretsiz olup, olmadığını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı bu konu hakkında resmi sitesinden açıklama yaptı.

Özel hastanelerde covid (Korona) aşısının ücreti olup olmadığı merak edilirken konuya ilişkin en kesin açıklama Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer'den geldi. Tezer özel hastanelerde yapılan covid (Korona) aşıları için herhangi bir ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde de "T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı yaşı en son 25'e inerken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile aşı yaşının 25 Haziran Cuma gününden itibaren 18'e yaş üstüne düştüğü duyuruldu. Hal böyle olunca milyonlarca kişi aşı olmak için randevu almak istiyor ancak kimi zaman sitemde yoğunluk oluştuğu için aşı randevusunu hemen almak bazen mümkün olamayabiliyor.

Ancak özel hastanelerde randevu almak için herhangi bir farklı uygulama bulunmuyor. ALO 182, MHRS, e devlet ve e nabız üzerinden aşı randevusu alınabilirken, randevu oluşturma sırasında aşı olmak istediğiniz hastane ya da sağlık kurumu seçilebiliyor. Özel hastanede aşı olmak için bu seçim sırasında istenilen özel hastanenin belirtilmesi yeterli oluyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.