Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?

Ülkemizde aşı uygulamları hız kazanırken her geçen gün aşı yaptıranların sayısı da artmakta. Dün günlük aşı yaptıran sayısında büyük bir artış yaşandı. Devlet hastanelerinde yer bulmada zorlanan vatandaşlar "Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Aşı sırasının kolay alınması ve aşı merkezlerinde yoğunluğun önüne geçilmesi için pek çok vatandaş da covid-19 aşısını özel hastanelerde olmayı tercih ediyor. Aşı olacak meslek gruplarının çoğalması ve aşı yaşının inmesi aşı merkezlerinde yoğunluğa neden olurken, pek çok kişi gözünü özel hastanelere çevirdi. Özel hastanelerde covid aşısı ücretli mi?

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Özel hastanelerde covid aşısının ücretli olup olmadığına ilişkin en net açıklama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer'den gelmişti.Tezer yaptığı açıklamada özel hastanelerde yapılan covid aşıları için herhangi bir ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu MHRS, e-devlet ve ALO182 telefon hattı üzerinde alınabiliyor.

ALO182 'den aşı randevusu almak için öncelikle kişinin aşı sorgulaması yapması gerekiyor. Telefon hattını aradıktan sonra kişi eğer aşı olabilecek grup içinde yer alıyorsa randevu alabiliyor ve gerekli bilgiler kişinin telefonuna kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderiliyor.

MHRS ve e devlet üzerinden aşı randevusu almak da oldukça kolay. E devlet T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna MHS yazılarak arama yapıldığında sistem sizi direk olarak MHRS uygulamasına götürüyor.

MHRS sayfasında da üstte sol tarafta aşı randevusu al bölümüne tıklanmasının ardından nerede aşı olmak istediğinize dair seçenekler önünüze çıkıyor. Aşı olabileceğiniz semtten, hastaneye ve aşı saatine ilişkin tüm detayları buradan oluşturabiliyor ve aşı randevusu alabiliyorsunuz. Randevu alma işleminin tamamlanmasının ardından sistemde kayıtlı cep telefonunuza ve e-mail adresinize aşı randevusu ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından gönderiliyor.

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye'de aşılama uygulamaları kamu hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde devam ediyor ve aşı olmak isteyen vatandaşların öncelikle aşı randevusu alması gerekiyor.

Aşı randevusu alma işlemi ise tüm aşı merkezlerinde aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani özel hastanelerden aşı randevusu almak için herhangi bir farklı yöntem kullanılmıyor.