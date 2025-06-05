Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Özel hastaneler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Özel hastaneler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

ÖZEL HASTANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, hastaneler, okullar gibi devlet kurumları ve devlet daireleri öğleden sonra hizmet vermeyecektir. Özel sektörde ise şirket politikasına göre yarım gün veya tüm gün çalışma uygulanabilir.

Bu nedenle öncelikle gitmeyi düşündüğünüz kurumu arayarak bilgi almalısınız.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran