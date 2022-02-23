Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de şehit oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Ankara'ya getirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, "Mekanın cennet olsun Hayrettin ağabey. Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı. Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı.