Özel harekat polisleri Şehit Soysal okulunu ziyaret etti
Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan özel harekat polisi İbrahim Soysal'ı mezarı başında anarak, şehidin Mut ilçesinde bulunan adının verildiği okulu ziyaret etti.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan özel harekat polisi İbrahim Soysal'ı mezarı başında anarak, şehidin Mut ilçesinde bulunan adının verildiği okulu ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Özel Harekat Şube Müdürlüğünce okula 2 adet su hayratı yaptırılırken, bağışı yapılan 2 dizüstü bilgisayar ise engelli öğrencilere hediye edildi. - MERSİN