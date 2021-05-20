ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DUALARLA UĞURLANDI

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli özel harekat polisleri dualar eşliğinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne uğurlandıBugün sabah erken saatlerde Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir...

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli özel harekat polisleri dualar eşliğinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne uğurlandı

Bugün sabah erken saatlerde Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ve ailelerin katıldı. Dua edilmesinin ardından yakınları ile vedalaşan özel harekat polisleri, yakınlarının gözyaşları arasında operasyon bölgesine doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı