Otobüste Yolculuk Eden Minik Efe'nin Yüzüne Muavin Tarafından Kaynar Su Döküldü

Bursa'da turizm şirketine ait otobüste ailesiyle tatilden dönen 7 yaşındaki Efe'nin yüzüne, otobüste hizmet eden muavin tarafından otobüsün sarsılması sonucu kaynar su döküldü. Yüzünde 2. derecede yanık oluşan Efe'nin ailesi firmanın kendileriyle ilgilenmediklerini iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

TATİLDEN DÖNERKEN HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Bursa'da ilk karnesini alan 7 yaşındaki Efe Yüce, babaannesi Sema Yüce ve dedesi Hasan Yüce ile Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gitti. Bir haftalık tatilin ardından Bursa'ya dönen aile seyahat ettikleri turizm şirketine ait otobüste hayatlarının şokunu yaşadı.

OTOBÜSÜN SARSILMASIYLA SICAK SU YÜZÜNE DÖKÜLDÜ

İddiaya göre servis yapan otobüs muavini, dede Hasan Yüce'ye bir şey içip içmeyeceğini sordu. Çay isteyen Hasan Yüce'ye sıCak su dolu bardağı uzatan muavin, otobüsün sarsılması ile sıcak suyu dedesinin yan koltuğunda oturan Efe Yüce'nin yüzüne döktü. Üzerine kaynar su dökülen minik Efe'nin yüzünde 2. derece yanık oluştu.

OTOBÜS DURDURULARAK AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından otobüsü durduran firma şoförü minik Efe'ye yolda bir şey yapılamayacağını birkaç dakika içinde Manisa'nın Akhisar ilçesine varacaklarını orada gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Aile 10 dakika sonra vardıkları Akhisar ilçesinde otobüsten indirilerek çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye gönderildi. Ailenin hastaneye gitmesinin ardından otobüs yolculuğuna devam etti.

HİÇ TANIMADIKLARI ŞEHİRDE YALNIZ BIRAKILDILAR

Hastaneye gittikten sonra otobüs firmasının kendilerini 3 defa aradığını ve kendileri ile başka türlü ilgilenmediklerini ifade eden Sema Yüce, hastanedeki işleri bittikten sonra hiç tanımadıkları bir şehirde yalnız bırakıldıklarını dile getirdi.

"BENİM BAŞIMIN ÜZERİNDEN BARDAĞI UZATTI"

Yüzü yanan minik Efe ise o anları, "Ben koltukta oturuyordum. Muavin bana bir şey ister misin diye sordu istemediğimi söyledim. Sonra dedem çay istedi. Bir bardağa çay doldurdu benim başımın üzerinden bardağı uzattı. O esnada otobüs sarsıldı dedem bardağı tam tutamadı ve sıcak su benim üzerime döküldü" sözleriyle anlattı.

"FİRMADAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Bedriye Yüce ise otobüs firmasından kendileriyle ilgilenmedikleri ve sorumsuz davrandıkları gerekçesi ile şikayetçi olacağını belirterek, "Benim çocuğum tatil yapmaya gitti. Tatil dönüşü otobüste başına bir kaza geldi ve kimse ne olduğunu sormadı. Biz muhatap bulamıyoruz. Bizi aradıklarını söylüyorlar, fakat biz onları arıyoruz. Efe sürekli ayna karşısına geçip yüzüne bakıyor ve iyileşip iyileşmeyeceğini soruyor. Çocuğuma cevap veremiyoruz. Sorumsuzluklarının cezalarını ödemelerini istiyoruz" diye konuştu. Aile daha sonra Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kazayla ilgili otobüs firmasından şikayetçi oldu.