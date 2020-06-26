Çatılarda gezen şahıs, bıçağı kalbine dayayıp şehadet getirdi
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Çatılarda gezen şahıs, bıçağı kalbine dayayıp şehadet getirdi

Bursa'da dün gece saat 04.00'ten bu yana evlerin çatılarında gezen eli bıçaklı sabıkalı şahıs, mahalleyi birbirine katıp vatandaşlara kabusu yaşattı.

Çatılarda gezen şahıs, bıçağı kalbine dayayıp şehadet getirdi
26.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:22

Bursa'da dün gece saat 04.00'ten bu yana evlerin çatılarında gezen eli bıçaklı sabıkalı şahıs, mahalleyi birbirine katıp vatandaşlara kabusu yaşattı. Gece boyunca evlerin kapılarını zorlayan E.G. isimli şüpheli gece boyunca polisten kaçıp saklanmayı başardı. Gün ağardığında elinde bıçakla yeniden ortaya çıkan E.G. ortalığı birbirine kattı. Yakalanacağını anlayınca önce bir kadını rehin aldı. Kadın direnince çatıdaki köpeğini kaçırdı. Köpeğin boğazına bıçağı dayayıp saatlerce tehditler savuran şahıs, köpeği çatıdan atıp bıçağı kendi kalbine dayadı. Şehadet getirdiği sırada çatıya operasyon yapan polis, E.G.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Cadde üzerinde gece yarısı evlerin çatısında gezen bir kişinin olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşın endişelenmesi üzerine mahalleyi ablukaya aldı. Bir ara polis tarafından fark edilen şahıs çatıdan çatıya kaçıp gizlenmeyi başardı.

Sabah tekrar ortaya çıkan şahsın aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan E.G. isimli kişi olduğu belirlendi. Öğlen 12.00 sıralarında bir evin kapısını zorlayan E.G. kapıyı açan kadını rehin almak istedi ancak kadın direnince yeniden evin terasına çıkıp burada bağlı bulunan köpeği alarak kaçtı. Bir süre sonra başka bir çatıda köpekle ortaya çıkan E.G., elindeki bıçağı köpeğin boğazına dayayıp, köpeğin sahibi küçük çocuklara dehşeti yaşattı. Uzun süre polis ekiplerinin ikna edemediği E.G., köpeği öldürme tehdidinde bulundu.

Bıçağı kalbine dayayıp, şehadet getirdi

Köpeği çatıdan evin arka bahçesine atan E.G. daha sonra elindeki bıçağı kalbine dayayıp mahalleliye kabusu yaşattı. Çığlıkların yükseldiği anlarda soğukkanlılığını koruyan ekipler yan evden E.G.'nin bulunduğu eve girdi. E.G. elindeki bıçakla şehadet getirdiği anlarda mahallenin tepkisi ve paniği daha da yükseldi. Tam bu sırada E.G.'nin boynuna sarılan bir polis E.G.'yi yere yatırdı. Bu sırada diğer polisler de balkona atlayarak önce E.G.'nin elinden bıçağı aldı, daha sonra da etkisiz hale getirdiler.

Polis ekipleri tarafından kucaklanarak aşağıya indirilen E.G. ambulansta sağlık muayenesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. E.G.'nin terastan aşağıya attığı elinde bulunan bir demet kenevir bitkisine de polis ekipleri el koydu. Gözaltına alınan E.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen E.G.'ye konut ihlali ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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