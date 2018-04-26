Özel Güvenlikçiler, Futbol Turnuvasında Kozlarını Paylaştı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, TİGEM Özel Güvenlik Görevlileri Bahar Futbol Turnuvasında başlama vuruşunu yaparak, turnuvaya katılan tüm takımlara ve futbolculara başarılar diledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, TİGEM Özel Güvenlik Görevliler Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı. Birden çok takımın katıldığı turnuva dün itibariyle Efor Halısaha'da başladı. Yapılan turnuvanın açılış programına Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, TİGEM Ceylanpınar Özel Güvenlik Müdürü Fazlı Türk, birim amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Turnuva İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlarken, açılış konuşmalarının ardından ise Başkan Menderes Atilla ve İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen başlama vuruşunu yaparak turnuvaya start verdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, turnuvada sporun yanında kardeşlik ve dostluk ruhunun da gelişeceğine dikkat çekti. Atilla, "6 grup halinde 164 kişi burada kardeşlik ruhu içinde maç yapacak. Gerçekten de çok güzel bir organizasyon, çok hoşuma gitti. Burada amaç futbolculuk çağını geçirmiş, belli bir yaşa gelmiş arkadaşlarımızın, kardeşlik hukukunu öne plana alarak sporun ahlakıyla yoğrulmuş arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde mücadele etmelerini sağlamak. Kazadan beladan sakatlıktan uzak Fair Play ruhuyla mücadele edeceklerine ben inanıyorum. Bundan sonraki sportif faaliyetlerimiz gerek birimler arasında, gerek kurumlar arasında devam edecektir" dedi. - ŞANLIURFA