Gündüz Cerrah Akşam Yazar

Hastane başhekimliği yapan ve 3 roman yazan Doktor Mehmet Emin Güneş, gündüz neşter akşam ise kalem tutuyor. Yazdığı bir kitabın yakında filminin çekileceğini belirten Güneş, "Kendime gündüz bedene gece ruha hitap ediyorum diyorum" dedi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinin başhekimliğini yapan Doktor Mehmet Emin Güneş, gündüzleri hastalarıyla ilgilenirken geceleri romanlarını kaleme alıyor. Her gün onlarca hastayı tedavi eden Güneş, edebi yönünü fark etmesiyle roman kaleme almaya başladı. Başarılı tedavileriyle hastalara umut olan Güneş, hastanede boş kaldığında ya da akşamları evine gittiğindeyse binlerce kişinin okuduğu romanları kaleme alıyor.

Hastanede neşter, evde kalem tutan başarılı Doktor Güneş, 'İkra: Yaratılışın Sırrı Aşktır', 'İstanbul Seni Affediyorum' ve 'İnsan Kokusu' romanlarını kaleme aldı. Güneş, roman yazmaya başlamasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü de okumaya başladı. 4'üncü kitabının yarısına geldiğini ifade eden doktorun 'İnsan Kokusu' romanının hikayesi ise yakında film olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

"Bir aksilik olmazsa TRT'de bir film çekimi yapılacak"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinin başhekimliğini yapan Doktor Mehmet Emin Güneş, "Uzun yıllar genel cerrahi hekimliği yaptım, hala da aktif olarak yapıyorum yöneticiliğimin yanı sıra ameliyatlara giriyorum. Bedene hizmetin yanı sıra ruha da dokunmak lazım diye düşünüyorum. Bir genel cerrah olarak bu kadar bedene dokunuyorsam insanların ruhuna da dokunmam gerekir diye düşünürüm. Bir gece yazmaya karar verdim ve ilk kitabım İkra: Yaratılışın Sırrı Aşktır'ı yayınladık. İnsan Kokusu'nda hem aşk var hem de uyuşturucu bağımlısı Mustafa'nın yolculuğu var. Bu gerçekten senaristlerin de hoşuna gitti. Bunu bir senaryoya aldılar, sanıyorum inşallah bir aksilik olmazsa TRT'de bir film çekimi yapılacak. Onun kendi payıma düşen gelirini de varsa bununla ilgili mücadele eden kurumlara bağışlayacağım" dedi.

"Gündüz bedene gece ruha hitap ediyorum"

Hastalarının ellerinde romanlarıyla gelmesinin çok güzel bir durum olduğunu belirten Güneş, "Gündüz bisturi tutuyorum gece kalem tutuyorum. Kendime gündüz bedene gece ruha hitap ediyorum diyorum. Bir hastam 'intiharın eşiğindeydim sizin kitabını okuduktan sonra hayatta umudun olduğunu, bunu hiç yitirilmemesi gerektiği anladım ve size teşekkür ediyorum' dedi. Küçücük bir mesaj bile kendim için doğru bir şey yapmışım diye düşündüm ve ondan sonrada yazmaya devam ettim. Hastalar çok şaşırıyor ama çok seviniyor. Bulunduğum yere geliyorlar ellerinde romanlarım hocam sizi daha iyi tanıyoruz diyorlar" şeklinde konuştu.

"Yazar ve cerrah kişiliği ikisi de çok ayrı"

Güneş'e tedavi için geldiğini ve edebi yönünü öğrendikten sonra kitaplarını da okumaya başladığını belirten Meltem Ufuk, "Hocanın kendisi başlı başına tanınması gereken bir kişi, yazar ve cerrah kişiliği ikisi de çok ayrı ayrı. Kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz kitapta tarih, aşk, cesaret gibi konuları hocam çok güzel anlatmış" diye konuştu. - İSTANBUL