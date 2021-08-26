Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
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Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da Ali Kurt'un öldürülmesiyle ilgili aranan ve özel ekip tarafından dün İstanbul'da yakalanarak kente getirilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta'da Ali Kurt'un öldürülmesiyle ilgili aranan ve özel ekip tarafından dün İstanbul'da yakalanarak kente getirilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos günü saat 15.45 sıralarında Çünür Mahallesi 5351 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada silahlı saldırının Y.E. ve H.A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliğinde kurulan özel ekip, Y.E.'yi 16 Ağustos'ta Isparta'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

12 GÜNLÜK TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI

Diğer şüpheli H.A.'nın yakalanması için de titiz çalışma yürüten özel ekip, şahsın İstanbul'da olduğunu belirledi. 12 günlük takibin sonucunda dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda yakalanan H.A., gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Özel ekip tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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