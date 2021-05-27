Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
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Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu YOZGAT - Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri, çevre sorunlarına ve artan plastik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak için plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp giydikleri poşet kıyafetlerle müzik eşliğinde...

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu

YOZGAT - Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri, çevre sorunlarına ve artan plastik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak için plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp giydikleri poşet kıyafetlerle müzik eşliğinde ritim tuttu.

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, geri dönüşüm bilinci oluşturmak, evsel atıkların değerlendirilmesi, artan plastik kullanımına ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için müzik öğretmenleri Gamze Karahasanoğlu öncülüğünde "Çevresel Düşler Ritim Grubu" kurdu.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için öğrenciler, evlerindeki plastik atık malzemelerden davul, zil, tef gibi çalgı aletleri yaptı. Üzerlerine giydikleri poşetlerle ve yaptıkları enstrümanlarla çalan müzik eşliğinde ritim tutan öğrenciler, çevre bilincine karşı farkındalık oluşturdu.

Plastikten enstrüman yaptıklarını söyleyen özel öğrenci Muhammet Mustafa Koçak, "Burada arkadaşlarımla beraber plastik çalışmalarla çalgı aleti yapıyoruz. Zil, davul buna benzer aletler yapıyoruz. Plastik atıklar çoğalmasın azalsın diye biz böyle bir yola çıktık" dedi.

Sefa Tavşancıoğlu ise "Çalgı yaptık, plastik atıklardan geri dönüştürdüm. Çevre bilincini oluşturmak için" derken Berke Durmaz da, "Evimizdeki plastik atıkları doğaya atmamak için biz onlarla çalgı yaptık" şeklinde konuştu.

Öğrencilerine çevre bilinci aşılamak için böyle bir proje başlattıklarını belirten müzik öğretmeni Gamze Karahasanoğlu, "Plastik atıkların çevremize ne denli zarar verdiğini uzmanlar her yıl verilerle açıklıyor. Bu verilere baktığımız zaman plastikle savaşın hepimizin sorumluluğu olduğunu görmemek münkün değil. Ben bu savaşa öğrencilerimi bilinçlendirerek başladım. Onlar da evlerindeki plastik atıkları çalgıya dönüştürdüler ve bu savaşa ses oldular" dedi.

Çocuklarımızda, ailelerinde ve çevremizde, plastiklerin daha az kullanılıp dönüştürülmesine ve çevre bilinci oluşturmak için çevresel düşler adında bir ritim grubu kurduk. Bu ritim grubunda çocuklarımızın plastikten tasarladığı tefleri, davulları, zilleri kullandık. Amacımız plastiğin kullanımını daha aza indirerek yaşanılabilir bir dünya oluşturmak. Bu proje ile çocuklarımıza çevre bilinci oluşturmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu
Özel eğitim öğrencileri, çevre bilinci için plastik enstrümanlarla ritim tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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