(Özel) Dolar düşüyor, fiyatlar düşmüyor

Dolar kurundaki düşüşün raflara yansımaması vatandaşın tepsine sebep oldu. Döviz sebebiyle fiyat artıranların tüketicinin de çıkarlarını gözeterek şimdi indirime gitmesi gerektiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, ancak denetlemelerin yetersiz olduğunu söyledi.

Dolar kurunun 7 liranın üzerine çıkmasıyla iğneden ipliğe birçok mala zam geldi. Ancak kurun bugünlerde 5,60 seviyelerinde olması ne rafa ne de tezgahlara yansıdı. Bu duruma isyan eden vatandaşlar ise soluğu tüketici derneklerinde alıyor. Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasının tezgahlara da yansıması gerektiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Özellikle son bir yılda fiyatlarla ilgili tüketicilerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Her şeyin fiyatının artmasını satıcı ve tedarikçiler dövize bağladı. Bu fiyat artışları tüketicilerimizi ekonomik açıdan son derece olumsuz etkilemektedir. İşin bir kısmı devletin denetimleri ile düzeltilebilir. Özellikle yetkili devlet kurumlarının piyasa gözetimi ve denetimi ile tüketicinin çıkarlarını korumaya yönelik tedbirlere ihtiyaç olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Dövizi bahane göstererek mal ve hizmet fiyatlarını yükseltenlerin şu an dövizin düşmekte olduğunu görmezden geldiğini belirten Sıtkı Yılmaz, "Bu düşüşü neden dikkate almıyorsunuz. Daha önce bir şekilde haklı olarak gösterdiğiniz bu gerekçeyi dövizin düşmesi durumunda da fiyatları düşürerek tüketiciyi niye rahatlatmıyorsunuz. Niye hak etmediğiniz bir bedeli alıyorsunuz? Bu konuda tüketicilerimizin şikayetleri oldukça fazladır. Yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Döviz fiyatlarının aşağı inmesi ile birlikte mal ve hizmetlerin fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Bu konuda devletin denetimi gerekiyor. Fiyatlar yükselirken belirlenen fiyatlar kalıcı hale geliyor. Ama düşüş anlarında bu indirilmediği için sürekli tek taraflı tüketici aleyhine bir durum ortaya çıkıyor. Döviz sebebiyle fiyat arttıranların tüketicinin de çıkarlarını gözeterek gerekenin yapmalarını istiyoruz. Tüketiciden alınan fiyatlar kendilerinin kasasında kalıyor. Bunu denetleyen kimse yok" diye konuştu.

Fırsatçı ve stokçulara bu konuda fırsat verilmemesini isteyen Yılmaz son olarak küçük üreticilerin de desteklenerek arz talep dengesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar ise, "Yapılman zamların indirilmemesini üzülerek takip ediyorum. Şu anda serbest piyasa olduğu için fiyatlarla alakalı istedikleri gibi davranıyorlar. Ekonomik sıkıntının sürdüğünü iddia ederek fiyatları yüksek tutuyorlar. Tarıma önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA