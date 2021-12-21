ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA ÖZEL MATERYAL DAĞITIMI

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Sınıflarımızı dünya standartlarında eğitim materyalleri ile donatarak okullarımızın kapısını mutluluğa açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda üretimi tamamlanan 3 bin set, yaklaşık 117 bin adet materyalimiz 3 bin özel eğitim sınıfı/okuluna dağıtılacaktır. 20 Aralık 2021 itibariyle "Özel Çocuklara Özel Materyaller" sloganı ile yedi tır yedi bölgeye özel eğitim materyallerini ulaştırmak için uğurlanmıştır.

En kısa gündüzün yaşandığı 21 Aralık tarihinde Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL, Çankaya ilçesi Ulubatlı Hasan İlkokulu ve Kılıçali Paşa İlkokulu'na bir ziyaret gerçekleştirerek özel eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin kavram, okuma, yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim vb. alanlarındaki becerilerinin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış materyalleri öğrencilerimize ulaştırmıştır. Materyal dağıtım programıda Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları Cemal ÖZDEMİR, Kürşat DULKADİR ve Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin HALICI' da hazır bulunmuştur.

Özel eğitim sınıflarını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Genel Müdürümüz Sayın GÜL, " bu materyaller ile özel eğitim öğrencilerimizin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefliyoruz. Bakanlığımız destekleriyle özel eğitim sınıflarımızda ve özel eğitim okullarımızda materyal eksikliklerinin tümünü gidererek daha nitelikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasını sağlayacağız. Dağıtımı gerçekleştirilen materyallerin daha eğlenceli ortamlarda kalıcı öğrenmelerin sağlanmasına destek olması temennisiyle, tüm öğrencilerimize hayrılı olmasını diliyorum" dedi.

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