Çocuklardan Mehmetçiğe Bin Adet Termal Çorap

Sultanbeyli İTO Şehit Er Dursun Sivas İlkokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için bin adet termal çorap gönderdi. Askerlere yazılan moral mektupları ile yola çıkan kolilerin üzerine yazılan "Mehmetçik abi ayağın üşümesin, cesaretinle yer gök inlesin" notu duygulandırdı.

Zeytin Dalı Harekatı'na devam eden askerlere, Türkiye'nin dört bir yanından maddi manevi destekler devam ediyor. 7'den 70'e herkesin desteğini gösterdiği Mehmetçiğe, bir destek de Sultanbeyli İTO Şehit Er Dursun Sivas İlkokulu'ndan geldi. Askerler için öğrenciler tarafından hazırlanan bin adet termal çorap, çocuklar tarafından paketlenip kolilendi. Askerlere yazılan moral mektupları ile yola çıkan kolilerin üzerine yazılan "Mehmetçik abi ayağın üşümesin, cesaretinle yer gök inlesin" notu duygulandırdı.

"Bütün okul birlik beraberliğimizi gösterdik ve bin sayısına ulaştık"

Projeye nasıl karar verdiklerini anlatan Anasınıfı öğretmeni Ayşegül Yıldırım, "Bizim bu projemiz çocuklarla beraber büyüğünce ne olacağım etkinliğinden ortaya çıktı. Termal çoraplar topladık ve ailelerimizle beraber mektuplar yazdık. Ailelerimizin desteği burada çok önemliydi bizim için. Çocuklar büyüğünce asker ve polis olmak istediler. Bizde Afrin operasyonundaki askerlerimizi desteklemek amaçlı velilerimizle böyle bir etkinliğe baş koyduk. Amacımız 100 çoraptı. Ancak bütün okul birlik beraberliğimizi gösterdik ve bin sayısına ulaştık" dedi.

"Afrin'deki askerlerimiz için elimizden geleni yaptık"

Projeye destek sağlayan öğrenci velisi Meryem Meşe ise, "Bizde öğretmenimizin bu isteğini elimizden geldiği kadar gerçekleştirdik ve çocuklarımıza bunu aşılayıp, termal çorap topladık. Diğer velilerimize de bunu yaydık. Baktık ki gerçekten okulumuzda da git gide yayıldığını gördük. Afrin'de ki askerlerimiz için elimizden geleni yaptık. Askerlerimizi çok seviyoruz. Rabbim onları bütün kötülüklerden korusun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL