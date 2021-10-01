Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu - Haberler
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Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu Diyarbakır'da koronavirüs süreci boyunca büyük bir özveri ile çalışan aile hekimleri, Özel Bower Hastanesi tarafından 'Sağlık buluşması' projesi çerçevesinde yapılan eğitim toplantısında bir araya geldiler.

DİYARBAKIR (İHA) - Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da koronavirüs süreci boyunca büyük bir özveri ile çalışan aile hekimleri, Özel Bower Hastanesi tarafından 'Sağlık buluşması' projesi çerçevesinde yapılan eğitim toplantısında bir araya geldiler.

Bir otelin toplantı salonunda 120'ye yakın aile hekimin ve Özel Bower Hastanesi uzman doktorlarının katıldığı eğitim toplantısına Özel Bower Hastanesi Başhekimi Sait Avar, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Oral ile çok sayıda aile hekimi katıldı.

Eğitim toplantısında Özel Bower Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, 'Çocukluk Çağı Göğüs Duvarı Deformitelerinde Ortez Tedavisi' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Halk arasında 'güvercin göğsü' ya da 'kunduracı göğsü' olarak bilinen hastalığın ameliyatsız, yeni nesil yöntemlerle tedavisini anlattı.

İkinci sunumu ise Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Aydın yaparak, Özel Bower Hastanesinde kardiyoloji alanında yapılan uygulamaları anlattı.

"Tıp eğitimi sürekli bir eğitimdir"

Eğitim toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Özel Bower Hastanesi Başhekimi Sait Avar, "Özel Bower Hastanesi olarak Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği ile işbirliği yaparak aile hekimlerimize ve hastanemizde verilen hizmetler ile genel olarak sahada karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarıyla ilgili bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik. Tıp eğitimi sürekli bir eğitimdir ve okumak, kendini geliştirmek gerekiyor. Özel Bower Hastanesi olarak aile hekimlerimize bu eğitimle katkı sunmaya çalıştık. Yaptığımız sunumlarda özellikle kalp hastalıkları ve özellikle doğumdan itibaren çocuklarda görülen göğüs kafesi deformelerle ilgili sunum gerçekleştirdik. Dernek ve dernek üyesi olan aile hekimlerimiz büyük bir rağbet gösterdiler. Kendilerine katılımları için teşekkür ederim" dedi.

"Bizim daha önceden bildiğimiz bilgilerden bilgilerimizi yenilemiş olduk"

Verilen eğitim toplantısında aile hekimleri olarak bilgilerini yenilediklerini işaret eden Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Oral, "Özel Bower Hastanesi ile yaptığımız etkinlik ve eğitim toplantısıyla Aile Hekimleri Derneği olarak sağlık alanında kendileriyle işbirliğine gittik. Ayrıca bizlere eğitim faaliyetleri anlamında bizlere destek sundular. Bugün ilk eğitim faaliyetini gerçekleştirdik. Eğitim toplantısında göğüs cerrahisi alanında özellikle göğüs deformiteleri ameliyatlarında Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam'ın yapmış olduğu işlemler gerçekten çok önemlidir. Bizim daha önceden bildiğimiz bilgilerden bilgilerimizi yenilemiş olduk. Yine kardiyoloji alanında bir sunum yapıldı. Bununla ilgilide Özel Bower Hastanesinde yapılan işlemleri de konuştuk. Her iki sunumda çok güzel oldu. Verilen eğitim toplantısından dolayı Özel Bower Hastanesi'ni tebrik ediyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından aile hekimleri ve Özel Bower Hastanesi çalışanları yemekte bir araya geldikten sonra toplantı son buldu.

Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu

Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu

Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu

Özel Bower Hastanesi aile hekimlerini eğitim toplantısında buluşturdu
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