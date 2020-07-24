Özel bakım merkezinde yatalak hastayı tazyikli suyla öldürdükleri iddiası (2) VALİ GÜNER: BAKIM MERKEZİNİN MÜDÜR VE GÖREVLİLERİ UZAKLAŞTIRILDIBartın Valisi Sinan Güner, hastalara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılan özel bakım merkezinde çalışan 4 kişinin tutuklandığını belirtti.

VALİ GÜNER: BAKIM MERKEZİNİN MÜDÜR VE GÖREVLİLERİ UZAKLAŞTIRILDI

Bartın Valisi Sinan Güner, hastalara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılan özel bakım merkezinde çalışan 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Vali Sinan Güner, "Zaten bu olay ilk olarak Bartın Valiliği'ne başvurulmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu olay tamamen adli bir olaydır, kişilere eziyet etmek bir suçtur. Bu olay bir kişinin işe geç gelmesi değildir, kişinin vücuduna yapılan bir davranış olduğunu için farklı bir durum, konuyu Cumhuriyet Savcımızla kolluk güçlerimizle başından beri takip ediyoruz. Sonraki süreçte delillendirme aşamasına geçildi. Bu konu kısa sürede olan bir olay değildir, izledik, takip ettik ve delillendirildi. Sonrasında yapılan operasyonla tutuklamalar oldu. Tabi artık konu adli bir olay olduğu için çok fazla bir şey söylememiz bir anlamı yoktur" dedi.Olaydan sonra merkezdeki tüm personelin değiştirildiğini açıklayan Vali Güner, "Şu anda oranın yönetimini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü üstlendi. Müdür ve diğer görevlileri uzaklaştırıldı. Şimdi kamu gibi oldu, yani kayyum ataması ama faaliyeti devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA