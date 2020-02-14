(ÖZEL) 5 katlı ilginç bina, görenleri şaşırtıyor

14.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:19

Fatih'te 5 katlı ilginç bina, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dar ve ince yapısıyla dikkat çeken bina, havadan görüntülendi.



Fatih Yedikule Mahallesi'nde yapılan dar ve uzun yapılı bir bina görenlerin ilgisini çekiyor. 5 katlı ve oldukça dar olan binanın çatısında ise çok sayıda baz istasyonu yer alıyor. Bazı vatandaşlara göre ise binanın sağlam olmadığını görünüş itibarı ile de bunun anlaşıldığını belirtiliyor.



Edinilen bilgiye göre, ilginç mimariye sahip olan binanın arsa sahibi elinde bulunan yeri değerlendirmek için böyle bir bina inşa ettirdi. Havadan çekilen bina yanlarında yüksek yapı olmadığı için oldukça fazla dikkat çekiyor. İnce ve uzun yapısıyla tek başına duran binanın yanlarında oto yıkama ve lastikçi bulunuyor.



"Her gören binanın resmini çekiyor"



Binanın ilginç gözüktüğünü ifade eden Selim Tezcan, "Arkadaşlarımla bu binanın neden böyle olduğunu tartışıyorduk. Öğrendiğime göre arkadaşın dedesi bu binayı yapmış. Yan tarafı izin vermedikleri binayı böyle yapmış. Burayı yapan kişi ile tanıştım. Her gören binanın resmini çekiyor. Değişik ve enteresan olduğu kadarıyla hoş gözüken bir yapı olduğunu düşünüyorum. Turistler çok resmini çekiyor. Bina içerisinde yaşama imkanının zor olacağını düşünüyorum. Genelde içeride hep bekarlar kalıyor" ifadelerinin kullandı.



"Havalimanlarındaki dinlenme odalarını andırıyor"



Fatih'te esnaflık yapan Mehmet durmaz, "Ben de gördüğümde oldukça ilgimi çekmişti. Çevredeki vatandaşlarda gördükleri zaman ilgilerini çekiyor. Sanki 1 metre kare genişliği 7 metre kare uzunluğu var gibi gözüküyor. Genelde hep fotoğrafını çekiyorlar. Havalimanlarındaki dinlenme odalarını andırıyor biraz. İstanbul burası en ufak bir yeri değerlendiriyor insanlar. İnsanların ilgisini çekiyor" dedi.



Fatihte küçük evlerin olduğunu vurgulayan Durmuş Güneş, "Orası pek sağlam değil düşünceme göre. O bina burada çok eskidir yapılışını hatırlarım. Bazen oranın fotoğrafını çekmeye geliyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA