Özden Kaftan Thomas kimdir? Show TV konuğu Özden Kaftan Thomas kaç yaşında, nereli?
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Özden Kaftan Thomas kimdir? Show TV konuğu Özden Kaftan Thomas kaç yaşında, nereli?

Özden Kaftan Thomas kimdir? Show TV konuğu Özden Kaftan Thomas kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Özden Kaftan Thomas kimdir? sorusu Show TV'de yayınlanan Dr. Ender Sarac İle Sağlıklı Günler programına katıldıktan sonra merak edilen konulardan biri oldu.

Televizyon ekranlarının merakla takip edilen programlarından olan Dr. Ender Sarac İle Sağlıklı Günler'e katılan Özden Kaftan Thomas kimdir?

ÖZDEN KAFTAN THOMAS KİMDİR?

Nefes terapisti ve kişisel gelişim uzmanı olan Özden Kaftan Thomas üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı. Deeksha, Aktif Meditasyon Teknikleri, Nefes, Yaşam Koçluğu, İlişki Dinamikleri, Tantra, NLP üzerine eğitimler alan başarılı isim, bilgi ve birikimlerini; Seminer, Grup Çalışmaları, Workshop ve Bireysel Seanslar vererek paylaşmaya başladı.

2005 yılından bu yana insanlardaki yüksek potansiyeli keşfetmek ve Fiziksel, Zihinsel, Duygusal arınma ve açılımlar yaratmak için Amerika, Meksika ve Avrupa'da pek çok farklı araç ve teknikler uygulayarak deneyim kazandı. Meksika'da aldığı Nefes Eğitimi ile kendi Yaratıcılığını, Sezgilerini ve Aktif İfade Tekniklerini harmanlayıp diğer yarım dediği Amerikali eşi J.D. Thomas'la "YENİ BEN" Nefes ve Beden Tekniklerinin kurucusu oldular.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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