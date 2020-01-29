29.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:56

İŞ dünyasının en önemli isimlerinden Özdemir Sabancı suikast sonucu öldürülmüştü. İş dünyasında attığı büyük adımlarla hafızalara kazınan Özdemir Sabancı Özdemir Sabancı kimdir? Özdemir Sabancı kaç yaşında, nereli? Özdemir Sabancı Suikasti nedir gibi sorularla tekrar hatırlanıyor.

ÖZDEMİR SABANCI KİMDİR?

Özdemir Sabancı doğum tarihi: 15 Mayıs 1941, Adana

Özdemir Sabancı'nın suikaste uğradığı tarih ve yer: 9 Ocak 1996, Levent, İstanbul

Özdemir Sabancı eş: Sevda Sabancı (e. 1970–1996)

Özdemir Sabancı defnedildiği yer: Adana Asri Mezarlığı, Adana

Özdemir Sabancı çocuklar: Demir Sabancı, Serra Sabancı

Özdemir Sabancı kardeşleri: Sakıp Sabancı

Özdemir Sabancı, (d. 15 Mayıs 1941, Adana - ö. 9 Ocak 1996, İstanbul) Türk iş adamıdır.

1941 yılında Sadıka ile Hacı Ömer Sabancı çiftinin en küçük oğlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Tarsus Amerikan Koleji'nde okuduktan sonra, Manchester Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Daha sonra İsviçre'de kimya mühendisliği alanında ihtisas sahibi oldu.

Sabancı Holding bünyesindeki en büyük kuruluşlardan biri olan SaSa Polyester Sanayi A.Ş.'yi kurdu ve geliştirdi. Otomotiv sektörüne yönelik özel bir ilgisi bulunan Özdemir Sabancı, TemSa'da Mitsubishi otobüs, minibüs ve ticari araçlarının üretimini sağladı.

Toyota'yı Türkiye'de % 50-50 ortaklıkla bir otomobil fabrikası kurmaya ikna etti ve Toyota dünyadaki ilk ortak üretim tesisini Türkiye'de kurdu. Sabancı Holding bünyesindeki SaSa, TemSa, ToyotaSa, PilSa, YazakiSa, SapekSa ve AkkardanSa şirketleri de Özdemir Sabancı'ya bağlıydı.

1970'te Sevda Girişken'le evlenen Sabancı, Demir ve Serra isimli iki çocuk sahibiydi.

ÖZDEMİR SABANCI SUİKASTİ

9 Ocak 1996'da Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C) adlı örgüt üyesi Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından Sabancı Center'da uğradığı silahlı baskında ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yle birlikte yaşamını yitirdi. Sabancı Center'da çalışan ve diğer iki saldırganın binaya girmesini sağlayan Fehriye Erdal, 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk Kazası'nda ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın aracılığı ile işe alınmıştı.