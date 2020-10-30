Özdemir Erdoğan kimdir? Özdemir Erdoğan şarkıları nelerdir?

Türk müziğinin büyük isimlerinden caz sanatçısı, söz yazarı, besteci ve gitarist Özdemir Erdoğan, eserleri ile milyonların beğenisini toplarken söylemleriyle de dikkat çekiyor. Peki, Özdemir Erdoğan hayatı ve biyografisi! Özdemir Erdoğan kimdir?

Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi almaya başlayan, başarılı sanatçı Özdemir Erdoğan hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

ÖZDEMİR ERDOĞAN KİMDİR?

Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi batı klasik müziği piyanisti, dayısı ise keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

ÖZDEMİR ERDOĞAN ŞARKILARI

Seslendirdiği bazı parçaları:

Sevdim Seni Bir Kere

İkinci Bahar

Pervane

Baharda Kuşlar Gibi

Küçük Bir Aşk Masalı

Karlı Kayın Ormanında

Kim Bilir

Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)

Bebek

Elif dedim be dedim

Aşkın Tortusu Kalır

Paranın Ne Önemi Var

Bir Garip Yolcu

Samanyolu

Fahriye Abla

Duyduk Duymadık Demeyin

Bu Son Olsun

Deniz Ve Mehtap

Sensiz Saadet

Herkes Kendine Benzer

Dağlar Dağlar

Yak Bir Sigara

ÖZDEMİR ERDOĞAN ÖDÜLLERİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Müzik Ödülü'nün sahibi olmuştur.