Özdemir Erdoğan kimdir? Özdemir Erdoğan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özdemir Erdoğan biyografisi!

Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecisi olan Özdemir Erdoğan kimdir? Özdemir Erdoğan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özdemir Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecisi olan Özdemir Erdoğan kimdir? Özdemir Erdoğan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Özdemir Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZDEMİR ERDOĞAN KİMDİR?

Özdemir Erdoğan, (d. 17 Haziran 1940, İstanbul). Türk müzisyen, söz yazarı ve bestecisi.

Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Ermeni, babaannesi Çerkes, babası ise Karadenizlidir. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

SESLENDİRDİĞİ BAZI ŞARKILARI

• Sevdim Seni Bir Kere

• İkinci Bahar

• Pervane

• Baharda Kuşlar Gibi

• Küçük Bir Aşk Masalı

• Karlı Kayın Ormanında

• Kim Bilir

• Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)

• Bebek

• Elif dedim be dedim

• Aşkın Tortusu Kalır

• Paranın Ne Önemi Var

• Bir Garip Yolcu

• Samanyolu

• Fahriye Abla

• Duyduk Duymadık Demeyin

• Bu Son Olsun

• Deniz Ve Mehtap

• Sensiz Saadet

• Herkes Kendine Benzer

• Dağlar Dağlar

• Yak Bir Sigara

ÖDÜLLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü takdim edilmiştir.