Özdemir: "Emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak ilçemiz güvenliği konusunda he zaman emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız" dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ömer Urhal, Havza Belediyesini ziyaret ederek Başkan Sebahattin Özdemir ile bir süre görüştü.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Urhal'a Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Ziyaret için çok teşekkür ediyor ve şehrimizin asayişi konusunda göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı çalışmalarında başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak ilçemiz güvenliği konusunda he zaman emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız" diye konuştu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal misafirperverliği için Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür etti. - SAMSUN

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