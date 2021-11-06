Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak - Haberler
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Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel
Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verileceğini duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verileceğini duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.

Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Son Dakika Haberleri
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