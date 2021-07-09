Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi'nden Sözen'e ziyaret
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Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi'nden Sözen'e ziyaret

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi'nden Sözen'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve beraberindeki heyet İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve beraberindeki heyet İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören'e Şube Sekreteri Mustafa Karayel, Şube Mali Sekreteri Ali Bilen eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarette Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Şahin Biçim' de yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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