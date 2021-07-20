Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu

Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat ilçesinde 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.'nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam ormanlık alanda asılı olarak bulundu.

Manavgat ilçesinde 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.'nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam ormanlık alanda asılı olarak bulundu. Genç adamın ölümü öncesinde özçekim yaparak kaynanasına mesaj gönderdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Olay Manavgat'ın Hatipler Mahallesi Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.'nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan 29 yaşındaki Ahmet Gönen dün akşamüzeri bisikleti ile Hatipler Mezarlığına geldi ve yürüyerek mezarlığın diğer tarafındaki ormanlık alana gitti. Burada özçekim yapıp kayınvalidesine gönderen ve intihar edeceğini söyleyen Gönen'in mesajı üzerine durumdan haberdar edilen mahalle muhtarı Ahmet Aksoy komşuları uyararak Gönen'i arama çalışması başlattı.

Gönen' saat 20: 00 sıralarında çam ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısınin incelemesinin ardından Gönen'in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğünü kana buladı! Herkesin içinde husumetlisini kurşun yağdırıp öldürdü
Düğünü kana buladı! Herkesin içinde husumetlisini kurşun yağdırıp öldürdü
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan uzman çavuş, hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan uzman çavuş, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kadir Doğulu Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Fatih Terim Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:44:38. #1.16#

title