Özcan Deniz Yeni Doğan Bebeği İçin "Babalık izni" Aldı

Nisan ayında baba olan Özcan Deniz, başrolünü oynadığı İstanbullu Gelin dizisinin uzun çekim saatlerinden oğluna zaman ayıramayınca, 6 günlük çalışma günlerini 2 güne düşürdü.

YENİ ÇEKİM PLANI HAZIRLANDI

Sabah'ın haberini göre; yapım şirketi ve yönetmen, Özcan Deniz'e 30 Nisan'dan başlayarak 40 günlüğüne yeni bir çekim planı hazırladı.

Özcan Deniz, yeni hazırlanan plana göre, artık sadece haftanın 2 günü çalışıyor ve tüm sahneleri çekilip bitiriliyor. Oyuncu, kalan tüm zamanını Zekeriyaköy'deki villasında eşi ve oğluyla ilgilenerek geçiriyor.

Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, Feyza Aktan ile '8 Mart Kadınlar Günü'nde evlendi. Haziran'da düğün yapacak olan çift balayına ' Kuzey' adını verdikleri oğulları ile çıkacak.