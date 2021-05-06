Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti
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Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Seni Çok Bekledim' dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi.

'Seni Çok Bekledim' dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi. Final yapan dizinin ardından İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

Özcan Deniz'den karşı hamle gecikmedi İrem Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.

Kaynak: Hürriyet

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