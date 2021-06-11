Özcan Deniz, ilk kez genç sevgilisiyle görüntülendi! Kamerayı gören İranlı model kaçmak için yer aradı
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Özcan Deniz, ilk kez genç sevgilisiyle görüntülendi! Kamerayı gören İranlı model kaçmak için yer aradı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan eden Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi. Deniz, muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermezken sevgilisi de kameralardan kaçmak için her yolu denedi.

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etmişti. Çift önceki gün ilk kez yan yana görüntülendi.

GENÇ SEVGİLİSİNE AŞKINI İLAN ETTİ

Sevgilisinin fotoğrafının altına yorum yapan Özcan Deniz, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" ifadelerini kullanarak aşkını ilan etmişti.

Özcan Deniz'in genç sevgilisi ile ilk kez görüntülendi! Kamerayı gören İranlı model kaçmak için yer aradı

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin'in haberine göre; Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar'la ilk kez görüntülendi. Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya'daki bir galeride objektiflere takıldı. 26 yaşındaki İranlı modacının kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekerken, oyuncudan da sorulara yanıt gelmedi.

Özcan Deniz'in genç sevgilisi ile ilk kez görüntülendi! Kamerayı gören İranlı model kaçmak için yer aradı

ESKİ EŞİYLE MAHKEMELİK OLDULAR

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırmıştı. Son günlerde adından sıkça söz ettiren Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Çiftin davaları hala devam ediyor.

Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti
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Burak Akdoğan
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