Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü
Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Buse Narcı, son haliyle şaşırttı. Güzelliği ile de dikkat çeken Buse Narcı'nın saçları döküldü.
Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı'nın, birçok estetik operasyon geçirdiği eski fotoğraflan yayınlanınca ortaya çıkmıştı.
TUTAM TUTAM SAÇLARI DÖKÜLDÜ
Henüz 25 yaşında bir çok estetik operasyonu geçiren Buse Narcı'nın tutam tutam dökülen saçlarıyla başı dertte.
GERÇEK FARKLI ÇIKTI
Görüntülerin yayılmasından sonra 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Narcı, olayın gerçek yüzünü anlattı.
"REKLAM ÇEKİMİ YAPTIK"
Narcı, "Kaç ay öncesinde internet reklamı çektik, bir saç firmasına. Reklam için saçların öncesinde dökülmüş gibi gösterilmesi gerekiyor. Bu reklam sonuçta. Gerçekmiş gibi haber yapılması doğru değil" dedi. Program sunucularının reklamın insanları yanıltacağını söylemesi üzerine Buse Narcı, bunun sadece bir iş olduğunu söyledi.
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offfffffffffffffffffff busecim ben arzu seni paraparca edesim geliyor canmCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Dokunduğunu kurutuyon be özoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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keşke gerçek olsaydıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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saçlar ya postij ya kaynak tabi dökülür.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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PEKİ BUNDAN BİZENAAAACevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır