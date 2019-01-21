Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü

Adını bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran Buse Narcı'nın, birçok estetik operasyon geçirdiği eski fotoğraflan yayınlanınca ortaya çıkmıştı.

TUTAM TUTAM SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Henüz 25 yaşında bir çok estetik operasyonu geçiren Buse Narcı'nın tutam tutam dökülen saçlarıyla başı dertte.

GERÇEK FARKLI ÇIKTI

Görüntülerin yayılmasından sonra 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Narcı, olayın gerçek yüzünü anlattı.

"REKLAM ÇEKİMİ YAPTIK"

Narcı, "Kaç ay öncesinde internet reklamı çektik, bir saç firmasına. Reklam için saçların öncesinde dökülmüş gibi gösterilmesi gerekiyor. Bu reklam sonuçta. Gerçekmiş gibi haber yapılması doğru değil" dedi. Program sunucularının reklamın insanları yanıltacağını söylemesi üzerine Buse Narcı, bunun sadece bir iş olduğunu söyledi.