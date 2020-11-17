Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a şok suçlama!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a şok suçlama!

17.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:17
Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a şok suçlama!

Geçtiğimiz yıl boşanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni bir kriz yaşandı. İşte o krizin perde arkası...

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, geçen yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti. Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

FEYZA AKTAN'IN 15 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçen aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan'ın Deniz'e, "Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver" diye rest çektiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı
Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı
Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün alışverişte
Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün alışverişte
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Sinan Akçıl Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Medya Milli İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a şok suçlama! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:27:43. #1.15#
title