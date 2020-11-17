Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a şok suçlama!

Geçtiğimiz yıl boşanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni bir kriz yaşandı. İşte o krizin perde arkası...

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, geçen yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti. Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

FEYZA AKTAN'IN 15 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçen aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan'ın Deniz'e, "Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver" diye rest çektiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: Snob Magazin