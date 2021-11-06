Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ikinci dönemi için yemin etti

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Şevket Mirziyoyev, ikinci dönemi için yemin etti. Mirziyoyev halka teşekkür ederek, "Halkımızla başladığımız demokratik reform yolundan asla geri dönmeyeceğiz" dedi.

Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 80.1'ini alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Şavkat Mirziyoyev için yemin töreni düzenlendi. Özbekistan Ali Meclis Senatosu toplantı salonundaki yemin törenine Senato üyeleri ile milletvekilleri, hükümet üyeleri, devlet kurumlarının yöneticileri, diplomatik misyon şefleri ve gazeteciler katıldı. Törende konuşan Mirziyoyev, "Halkımızla başladığımız demokratik reform yolundan asla geri dönmeyeceğiz" dedi. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, törende cumhurbaşkanlığı mazbatasını ve seçimleri kazandığına ilişkin belgeyi, ayrıca yeni kabul edilen cumhurbaşkanlığı resmi simgelerini Mirziyoyev'e teslim etti. Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alan Mirziyiyev, daha sonra Özbekistan Anayasası ve Kuran'ı Kerim'e elini koyarak yemin etti. Mirziyoyev, yemininde, "Özbekistan halkına sadakatle hizmet etmeye, ülkenin Anayasası ve yasalarına katiyen riayet etmeye, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına güvence olmaya, Özbekistan Cumhurbaşkanına yüklenen görev ve vazifeleri vicdanen yerine getirmeye yemin ederim" ifadelerini kullandı. Yeniden seçildiği için halka teşekkür eden Mirziyoyev, "Halkımızla başladığımız demokratik reform yolundan asla geri dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - TAŞKENT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet