Ozan Tektaş kimdir? Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş neden vefat etti?
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Ozan Tektaş kimdir? Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş neden vefat etti?

Ozan Tektaş kimdir? Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş neden vefat etti?
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Son Dakika: Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan bu sefer de kuzen acısı yaşadı. Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Ozan Tektaş kimdir? Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş neden vefat etti?

Zor günler geçiren şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından bir acı haberle daha sarsıldı. Kardeşinin vefatı nedeniyle yaşadığı şoku atlatamayan ünlü şarkıcı, bu kez kuzenini kaybetti. Peki, Ozan Tektaş kimdir? Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş neden vefat etti? İşte detaylar haberimizde…

OZAN TEKTAŞ KİMDİR?

Uçankuş'un haberine göre; beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden Alişan'ın 41 yaşındaki yeğeni Ozan Tektaş evinin kapısını açmaya çalışırken düştü.

Ozan Tektaş'ın, vefat eden Selçuk Tektaş ile de arasının çok iyi olduğu öğrenildi.

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