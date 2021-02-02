Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı
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BBC

Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

02.02.2021 04:02 | Son Güncelleme: 02.02.2021 04:06
Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'ün savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı transfer etti.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Bundesliga temsilcisi Schalke 04'ün savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı transfer etti.

Liverpool, Türkiye A Milli Futbol Takımı'yla 7 maça çıkan Ozan Kabak'ı, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezon başında Ozan Kabak'ı takibe alan Liverpool; defans oyuncuları Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlanmasının ardından savunmada ciddi sorunlar yaşıyordu.

Liverpool, Türkiye milli takımı forması giyen bir diğer savunma oyuncusu Merih Demiral için de Serie A devi Juventus'a 45 milyon sterlinlik bir teklif yapmış ancak Juventus bu teklifi reddetmişti.

25 Mart 2000'de Ankara'da doğan Ozan Kabak, futbola Galatasaray'ın altyapısında başladı.

Ozan Kabak, 2018'de 11 milyon Euro'luk bonservis ücreti karşılığı Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oldu.

Takımının küme düşmesinin ardından 2019'da Ozan Kabak'ın yeni kulübü Schalke 04 oldu.

5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli 15 milyon Euro'ydu.





Transfer piyasasına dair verileri paylaşan sitesine göre Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

4 Mart 2019'da Stuttgart'ın Hannover 96 ile oynadığı maçta iki gol atan futbolcu, Bundesliga'da bir maçta iki gol atan en genç Türk oyuncu olarak kayıtlara geçmişti.





Ozan Kabak, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile West Bromwich'den Okay Yokuşlu'nun ardından, bu sezonun ikinci yarısında Premier Lig'te oynayacak dördüncü Türk futbolcu olacak.

Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı
Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı
Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı
BBC
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