"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
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"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme bomba düşen Ozan Güven için Twitter'dan paylaşım yaparak "Ozan Güven yalnız değildir" dedi. Bu paylaşımıyla kısa sürede tepkilerin odağında olan Özoğuz, yeni bir paylaşım yaparak kendisini savundu.

03.07.2020 08:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:54

Oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla tepkilerin odağında oldu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Ozan Güven'e ilk destek mesajlarından biri Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"OZAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, sevgilisine bir saatten fazla şiddet uyguladığı ileri süren oyuncu için Twitter'dan "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven yalnız değildir" dedi.

"İRONİK BİRER CANAVARSINIZ"

Kadına şiddeti desteklediği ileri sürülerek tepki mesajları yağan Gökhan Özoğuz, yeni paylaşım yaparak "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" ifadelerini kullandı.

'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı

İşte Gökhan Özoğuz'a gelen bazı tepkiler:

'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
Haber Yorumları (12)
MRTKRC: beter olun zinacılar. . .
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MUSTAFA: Ya kim bunlar abi kim? Sanatçı mı bunlar? Nerden alıyorlar bu gücü? Neden bunlar halkın gözünün önündeki mecralardan men edilmiyor. 2 gün sonra unutulur Cem Yılmaz tekrar oynatır filmlerinde...nereye kadar böyle olacak?
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HAKK: KAPLANIN DİŞİSİNİN ERKEĞİNDEN NE FARKI VAR. İKİSİ DE AVINI PARÇALAR VE YER. KÖTÜ İNSANIN ERKEĞİ DİŞİSİ YOKTUR. İNSAN ERKEKSE KÖTÜLÜK YAPAR. İNSAN DİŞİYSE KÖTÜLÜK YAPMAZ. BÖYLE BİR ŞEY YOK. ERKEK TE İİYİLİK YAPABİLİR. KADIN DA KÖTÜLÜK YAPABİLİR. HIRSIZLIK YAPAN KADINA BUNDA BİR YALNIŞLIK VAR BU KADIN OLAMAZ ERKEK OLMALI DİYE CİNSİYETİNİ NASIL SORGULAMIYORSAK. ŞİDDETİ SADECE ERKEK YAPAR. KADIN YAPMAZ DEMEK ADİL OLMAZ. ŞİDDET ŞİDDETTİR. SIRF KADIN DİYE ÖNYARGILI DÜŞÜNEREK ONLARI KORUMAK HAKSIZLIK.
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