Ozan Güven, şiddet iddiaları sonrası ilk kez görüntülendi! Üç kelimelik yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı haberleri sonrası ortaya çıktı. Güven, darp iddialarıyla ilgili, "Konu yargı sürecinde" dedi.

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı haberleri sonrası terk ettiği Levent'teki evine motoruyla geldi. 45 yaşındaki oyuncu, darp iddialarıyla ilgili, "Konu yargı sürecinde" demekle yetindi.

Reklam filmi ve rol aldığı dizinin kadrosunda çıkarıldığı iddiaları sorulan oyuncu, "Çok teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra evine giriş yaptı.

"BABİL" DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Ozan Güven'in başrolde yer aldığı "Babil" dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklaması yapmıştı:

"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve iş birliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Hürriyet