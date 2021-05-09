Ozan Güven İstanbul'dan tamamen taşındı mı?

Oyuncu Ozan Güven, istanbul'daki evini kapatmayacağı, Cunda'dan ev aldığı için bazı eşyalarını oraya taşıttığı öğrenildi.

Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un karşılıklı açtıkları darp davası sürüyor. İlk duruşması ocak ayında görülen mahkeme 30 Nisan'a ertelenmişti. Ancak tam kapanma kararı nedeniyle geçen cuma yapılması planlanan dava görülmedi. Yeni duruşma için erteleme tutanağı hazırlandı. Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un darp davasının yeni duruşması 19 Ekim'de görülecek.

Öğlen saatlerinde yapılacak duruşmada tanıklar dinlenecek. İlk duruşmada Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'un dikiş atılan çenesinin kavga sırasında abajurun üzerine düştüğü için kesildiğini belirtmiş ve kırık abajuru mahkemeye getirebileceğini söylemişti. Ekim ayında görülecek celsede ünlü oyuncunun abajuru yanında getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

Mahkeme sonuçlanana kadar oyunculuğa ara veren ve Cunda adası'na yerleşen Güven, ertelenen duruşma öncesi birkaç günlüğüne İstanbul'a geldi. TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın özel haberine göre Güven'in evinden eşya taşındığı görüldü. Bu durum ünlü oyuncunun İstanbul'dan tamamen taşındığı düşüncesini akıllara getirdi. Ancak Ozan Güven'in İstanbul'daki evini kapatmayacağı, Cunda'dan ev aldığı için bazı eşyalarını oraya taşıttığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin