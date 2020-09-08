OZAN GÜVEN'İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU SORUŞTURMADA UZLAŞMA SAĞLANAMADI
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OZAN GÜVEN'İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU SORUŞTURMADA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

ESKİ sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in şikayetçi olduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

OZAN GÜVEN'İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU SORUŞTURMADA UZLAŞMA SAĞLANAMADI
08.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:07
ESKİ sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in şikayetçi olduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında uzlaşma sağlanamadı. 

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Savcılığın soruşturma  sonunda Deniz Bulutsuz hakkında dava açması bekleniyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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