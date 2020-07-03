Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi

Oyuncu Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu aldı. Raporda Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca morluk ve çürüğe rastlandı.

03.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:50

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını belirterek 18 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Bulutsuz'un ifade sonrası aldığı darp raporunun detayları ise herkesi şaşkına çevirdi.

ONLARCA MORLUK VE ÇÜRÜK TESPİT EDİLDİ

Sözcü'nün ulaştığı raporda 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz'un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Mutlutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürüğe rastlandı

SOL GÖZÜNDE CAM OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

Raporda Deniz Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra rapor düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Mutlutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi

İlgili Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Haber Yorumları (3)
HAMİT: Reklamlar fazla uzadı bak göreceksiniz şimdi yaz ayındayız ya yakın zamanda denizde el ele kol kala haberleri çıkar. Yaşasın deniz ve güneş biz yeniden aşık olduk gibi. esas mesele bunlara kafa yormaya vakit harcamak israftır. Ben emekliyim tatil ve deniz hak getire biz bunları çoktan unuttuk ama hiç bir zaman şımarmadık ve aile bağlarımız aynı inançta ve düzgün.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GUL KOKUSU: OZAN COOOOKKK HAVALANMISDI. MAGAZINCILER SORU SORDUGUNDA, YANINA YAKLASDIGINDA KENDINI HOLLUVUD AKTORU SANIRDI... CEMIN (YILMAZ) SAYESINDE 1 YERLERE GELMIS, BIR DE ESKI YONETMEN KARISI SAYESINDE.... ADAM ISINI BILIYOR... INDI HAVASINI IYI ALDILAR... EEEEE YUKSEKDEN UCARSIN, BOYLE YERE YAPISIRSIN.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI BAHATTİN AMCANIZ: Yengede çirkin ne işin var onunla ünlü adamsın bir sürü güzel hatun var piyasada hiç aklınızda çalışmıyor vallahi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Magazin
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Magazin
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Magazin
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Magazin
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Magazin
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Magazin
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Son dakika: Van Gölü'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Özdemir Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Myanmar
Şu an buradasınız: Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:02:26. #1.14#
title