Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten küvet pozu

Ozan Dolunay'ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay Yiğit yine çok konuşulacak fotoğraflar yayınladı.

Sosyal medya hesabından birbirinde seksi karelerini yayınlayan Yiğit, küvetin içinde poz verdi.

Yiğit, daha sonra tangayla çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Sosyal medyada çok konuşulan Yiğit, hayranlarından binlerce beğeni aldı.