Ozan Dağgez oynadığı diziler! Ozan Dağgez kimdir?
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Ozan Dağgez oynadığı diziler! Ozan Dağgez kimdir?

Ozan Dağgez oynadığı diziler! Ozan Dağgez kimdir?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi ile ekranlarda olan, başarılı isim Ozan Dağgez oynadığı diziler! Ozan Dağgez kimdir? Ozan Dağgez kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi ile ekranlarda olan, başarılı isim Ozan Dağgez oynadığı diziler! Ozan Dağgez kimdir? Ozan Dağgez kaç yaşında?

OZAN DAĞGEZ KİMDİR?

16 Ekim 1982, İstanbul doğumlu Ozan Dağgez, Maltepe Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu. Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Dağgez ilk oyunculuk deneyimini Hayat Bilgisi dizisi ile yaptı.

OZAN DEĞGEZ OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Afili Aşk (Samet) (TV Dizisi)

2018 – Halka (TV Dizisi)

2016 – Yola Geldik (Kutay) (Sinema Filmi)

2012-2015 – Alın Yazım (Yiğit) (TV Dizisi)

2011-2013 – (Süleyman Çelebi) (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Emir) (TV Dizisi)

2008 Talih Kuşu (Kaan) (TV Dizisi)

2007 – Sana Mecburum (Erol) (TV Dizisi)

2007 – Aşk Yeniden (Aslan) (TV Dizisi)

2006 – Sağır Oda (TV Dizisi)

2006 – Kızlar Yurdu (Zafer) (TV Dizisi)

2005 – Şifre (Burak) (TV Dizisi)

2005 – Pamuk Prenses 2 (Selim) (Kısa Film)

2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2004 – Synthetic (Genius) (Kısa Film)

2004 – Düşman Kızı (TV Filmi)

2003 – Parmak İzi (Selim) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

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