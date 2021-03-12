Özalp ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi
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Özalp ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

12.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:50
Özalp ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

Van'ın Özalp Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın ödülleri dağıtıldı.

Van'ın Özalp Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın ödülleri dağıtıldı.

Ağabey Özbey Lisesinin konferans salonunda düzenlenen törene Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Caner Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe genelinde düzenlenen yarışmada derece giren öğrencilere Kaymakam Abdulkadir Çelik tarafından ödülleri verildi.

Daha sonra Kaymakam Çelik ve beraberindeki kurum amirleri, okulda eğitim veren öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. - VAN

Özalp ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi
Özalp ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi
Özalp ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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