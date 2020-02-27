Özalp'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

27.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:36

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.



Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda yapılan toplantıya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Her ay düzenli olarak yapılan toplantıda, muhtarlar taleplerini dile getirdi. Yapılan toplantı ilçe sorunlar görüşüldü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik sorunları tek tek dinleyerek not alarak yapılması planlar projeler hakkında istişarede bulundu. Toplantı sonrası Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik Regaip Kandili dolayısıyla ile katılımcılara Kandil simidi dağıtıp kandillerini kutladı. - VAN

Kaynak: İHA