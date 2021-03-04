Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi

04.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:08

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik öncülüğünde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yapıldı.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulkadir Çelik öncülüğünde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yapıldı.

Kaymakam Çelik ve beraberindeki kurum amirleri, esnafı ziyaret ederek alınan kararlar konusunda bilgilendirdi.

Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Çelik, "Normalleşme çerçevesinde kapalı olan esnafımız iş yerlerini açarak faaliyete başladı. Esnafı gezerek bilgilendirme yaptık. İş yeri sahipleri alınan kararlar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak satışlarına başladı. İlçe esnafımız zor bir süreçten geçti, bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi
Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi
Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi
Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Yumlu Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özalp'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:08:14. #1.16#
title