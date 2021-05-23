Özalp'ta eli kapı ile duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Van'ın Özalp ilçesinde eli salon kapısı ile duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde eli salon kapısı ile duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Tepedam Mahallesi'nde 5 yaşındaki Melisa Diker, kapının pervazına elini sıkıştırdı.
Çocuğun elini sıkıştığı yerden çıkaramayan baba Mehmet Diker, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine giden ekipler, çocuğun elini sıkıştığı yerden kurtardı.
Baba Diker, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı