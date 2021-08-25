Özalp'ta 72 okulda bakım, onarım çalışması yapıldı
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Özalp'ta 72 okulda bakım, onarım çalışması yapıldı

Özalp'ta 72 okulda bakım, onarım çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Özalp Belediyesinin iş birliğiyle ilçedeki 72 okulda bakım, onarım çalışması yapıldı.

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Özalp Belediyesinin iş birliğiyle ilçedeki 72 okulda bakım, onarım çalışması yapıldı.

Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Zeki Çelik, yaptığı açıklamada, Valilik YİKOB ve belediye olarak çoğunluğu kırsal mahallelerdeki 72 okulun bakım ve onarım işlerinin yapıldığını söyledi.

Okullardaki çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacağını belirten Çelik, "İlçemizde eğitim kalitesinin artırılması için yaz sezonu boyunca ekiplerimiz YİKOB iş birliğiyle aralıksız çalıştı. Okullarımızın eğitim sezonuna yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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