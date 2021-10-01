Özalp Kaymakamı Nasır'dan mahalle ziyareti - Haberler
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Özalp Kaymakamı Nasır'dan mahalle ziyareti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı Nasır'dan mahalle ziyareti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Emek Mahallesi'ni ziyaret etti.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Emek Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle girişinde çocuklara oyuncak ve kitap hediye eden Nasır, onlara kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Ardından mahalleyi gezen Nasır, vatandaşlarla bir araya geldi, sıkıntılarını dinledi.

Özalp Kaymakamı Nasır'dan mahalle ziyareti

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Özalp Kaymakamı Nasır'dan mahalle ziyareti - Haberler
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