Özalp Kaymakamı Nasır'dan mahalle ziyareti
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Emek Mahallesi'ni ziyaret etti.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Emek Mahallesi'ni ziyaret etti.
Mahalle girişinde çocuklara oyuncak ve kitap hediye eden Nasır, onlara kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.
Ardından mahalleyi gezen Nasır, vatandaşlarla bir araya geldi, sıkıntılarını dinledi.
AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri