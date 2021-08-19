Çayeli Belediye Başkanı, 5 müdürlük birden verdiği abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi
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Çayeli Belediye Başkanı, 5 müdürlük birden verdiği abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi

Çayeli Belediye Başkanı, 5 müdürlük birden verdiği abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, daha önce imar müdürü yaparak tartışmalara konu olan öz ağabeyini, bu kez vekaleten belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Çiftçi'nin ağabeyi aynı zamanda belediyede 5 birimin müdürlüğünü yapıyor.

Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi daha önce imar müdürü olarak görevlendiren Başkan Çiftçi, bu kez de kendisini vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi.

AĞABEYİNE 5 MÜDÜRLÜK BİRDEN VERMİŞ

3 başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden; Genç Sami Çomoğlu İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden; Başkan'ın ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu olarak görev yapıyor.

Öz ağabeyini önce imar müdürü yaptı, şimdi vekaleten yardımcılığına getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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