Oyunu kullanan Özersay: Aydınlık bir gelecek için bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne'de eşi Aliye Ummanel ile birlikte oyunu kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne'de eşi Aliye Ummanel ile birlikte oyunu kullandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven giyerek oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özersay, "Aydınlık bir gelecek için bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz. Tüm halkımız geleceğine sahip çıkmalı, sandığa gitmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN