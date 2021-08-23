Oyunfor, Garena Free Fire elmaslarının yetkili satıcısı oldu
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Oyunfor, Garena Free Fire elmaslarının yetkili satıcısı oldu

Oyunfor, Garena Free Fire elmaslarının yetkili satıcısı oldu
Bültenler - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin öncü oyun ve e-pin satış sitelerinden oyunfor.com ve ünlü video oyun yayıncısı Garena arasında yapılan anlaşma neticesinde ülkemizde oldukça popüler olan mobil oyun Free Fire'a özel elmaslar oyunfor.com üzerinden avantajlı olarak satın alınabilecek.

Uluslararası 85 oyun firmasının yetkili satıcısı olan Oyunfor, Singapur merkezli ünlü video oyun yayıncısı Garena ile yaptığı anlaşma doğrultusunda mobil battle royale oyunu Free Fire'a özel elmasların yetkili satıcısı oldu. Yapılan anlaşmaya özel olarak kullanıcılar oyunfor.com üzerinden yaptıkları ilk alımda %100, ikinci alımda ise %50 daha fazla elmas sahibi olabiliyorlar.

FREE FIRE, ÇIKTIĞI İLK GÜNDEN İTİBAREN GENİŞ KESİME ULAŞTI

Garena Free Fire, Free Fire Battlegrounds veya yaygın olarak bilinen adıyla Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanmış bir mobil battle royal oyunu. 30 Eylül 2017'de beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte hayatımıza giren oyun, 2019'da dünya çapında 'en çok indirilen oyun' olarak 1 milyar doların üzerinde hasılat yapmış, 2020'de ise günlük 80 milyondan fazla çevrimiçi kullanıyla rekor kırmıştı.

Oyunfor, Garena Free Fire elmaslarının yetkili satıcısı oldu

Garena, Free Fire'ın dünya çapındaki bu başarısını sürdürebilmek adına, yoğun genç nüfusuyla hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi barındıran Türkiye'deki tanıtım çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar doğrultusunda, tüm Türkiye'de gerçekleşecek ödüllü turnuvalar ve etkinlikler düzenlemeye başlayan Garena Türkiye ekibi, 'Free Fire Türkiye Turu' olarak adlandırılan etkinliklerin ilk ayağını 14 Ağustos'ta Bursa'da gerçekleştirdi. Bursa E-spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, ülke genelinde gerçekleşecek olan 'Şehirler Şampiyonası'nın ilk ayağına da ev sahipliği yaptı. Oyunfor'un hediye sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe binlerce oyuncunun yanı sıra influencer'lar ve sürpriz isimler konuk olurken, katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ülke genelinde devam edecek olan etkinlikleri Garena Free Fire sosyal medya hesaplarından takip edebilir ve ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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